Во французском городе Ажен началась эвакуация жителей из затопленных кварталов

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти города Ажен и спасательные службы департамента Ло и Гаронна (юго-запад страны) проводят в настоящее время эвакуацию населения нескольких улиц, которых затопили потоки воды, вызванной сильными ливнями. Об этом телеканалу BFM сообщила заместитель мэра города Клеманс Браднолен-Робер.

"В настоящее время реки Гаронна и Мас еще не вышли из берегов. Наводнение вызвано тем, что за несколько часов выпало очень большое количество осадков и водотоки и канализация не справляются с такими объемами", - пояснила мэр. По данным службы "Метео Франс" в Ажене за два часа выпало 130 мм осадков на кв. метр. Это двухмесячная норма и самый высокий показатель за все время ведения метеонаблюдений в этом районе с 1941 года.

В городе Ажен в ряде кварталов уровень воды превышает один метр, затоплены первые этажи домов, подвалы, подземные гаражи, автомашины, оставленные на улице. На подступах к городу вода залила несколько автодорог. Вода продолжает прибывать, хотя интенсивность ливней несколько снизилась. В целом в ряде районов департамента Лот-и-Гаронна выпало от 50 до 150 мм и даже 200 мм осадков.

В департаменте введен специальный номер службы спасения в связи с наводнениями - на него уже поступило более 500 звонков. В то же время населению рекомендовано звонить только в случае крайней необходимости, так как спасательные службы не способны всем помочь. Население предупреждено, что из-за ливней возможны оползни и обвалы. По телефону и через интернет более 300 населенных пунктов предупреждены властями департамента, что у них может возникнуть из-за ливней опасная ситуация.

Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности был объявлен в среду в 32 департаментах Франции из-за сильных дождей и угрозы наводнений. Зона сильных ливней простирается от испанской границы через центр страны и доходит до Парижа, где сейчас идет все более интенсивный дождь. Ожидается, что на юго-западе Франции ливни будут продолжаться всю ночь, а также утром четверга.