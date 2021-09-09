Четыре медведя вышли к населенным пунктам Елизовского района Камчатки за сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Жители города Елизово и поселка Нагорного Елизовского района Камчатки заметили в разных районах четырех блуждающих в населенных пунктах медведей, два из которых вели себя агрессивно. Об этом в четверг сообщается на сайте администрации муниципального района.

"Вечером 8 сентября в черте Елизова были замечены блуждающие медведица с медвежонком. Выехавшие на место происшествия охотоведы и сотрудники Росгвардии зафиксировали агрессивное поведение животных и ликвидировали их. Утром 9 сентября поступило сообщение о вышедших из лесного массива двух медведях, предположительно, это медведица с медвежонком, на улицу Промышленную поселка Нагорного. К месту направились охотоведы, сведения уточняются", - говорится в сообщении.

На Камчатке около 25 тыс. бурых медведей, однако в этом году трагических случаев нападения зверей на людей пока не было. В 2020 году от лап хищников на полуострове погибли два человека.