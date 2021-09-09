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Штормовое предупреждение объявили в четырех районах Магаданской области

Ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется в Ольском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах региона

ТАСС, 9 сентября. Спасатели объявили на четверг экстренное предупреждение в четырех районах Магаданской области в связи с прогнозируемым штормовым ветром, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 9 сентября 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, днем в Ольском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах ожидается северо-западный штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Сейчас в регионе спокойная погода, облачно. Осадков нет, есть легкий ветер.

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