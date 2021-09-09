NBC: соосновательницу компании NXIVM приговорили в США к 3,5 года тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд в нью-йоркском районе Бруклин приговорил в среду соосновательницу компании NXIVM Нэнси Зальцман к 42 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее сведениям, 67-летняя Зальцман была признана виновной в преступном сговоре с целью хищения персональных данных. Помимо тюремного заключения, она должна будет выплатить штраф в размере $150 тыс., кроме того, осужденная согласилась на частичную конфискацию своего имущества. На суде бывшая медсестра попросила прощения у всех, кто пострадал от ее действий, добавив, что "не знает, сможет ли когда-нибудь простить себя".

Отбывать наказание Зальцман начнет в январе следующего года, это связано с тем, что она в настоящее время осуществляет уход за своей болеющей матерью.

Согласно информации телекомпании CNN, NXIVM была создана в конце 1990-х годов Китом Ранье. Компания предлагала обучение с целью личного и профессионального роста. По утверждению стороны обвинения, некоторых из вступивших в организацию девушек Ранье заключал в сексуальное рабство, требуя от них принести клятву на верность, предоставить фотографии сексуального характера и компрометирующие сведения на случай, если они решат выйти из организации. В числе жертв основателя NXIVM были несовершеннолетние.

Ранье был арестован в 2018 году по обвинениям в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждении к труду и сговоре с целью электронного мошенничества. В октябре прошлого года Ранье, обвиняемый в сутенерстве, был осужден на 120 лет лишения свободы.