Дело завели на жителя Магадана за незаконное хранение драгметаллов на 6 млн рублей

ТАСС, 9 сентября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Магадана, незаконно хранившего у себя золото и серебро в крупном размере стоимостью свыше 6 млн рублей, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Магаданской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК России ("Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга")", - рассказали в управлении.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с крупным штрафом.