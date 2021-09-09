Почти 100 кг красной икры пытался вывезти браконьер из района промысла на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Браконьер на Камчатке пытался вывезти почти 100 кг лососевой икры без документов из района промысла. Ущерб от незаконной деятельности жителя края превысил 2,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ассоциации "Река Большая".

"Совместная инспекторская группа Росрыболовства, ГИБДД и ассоциации "Река Большая" на 87-м км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково остановила для проверки автомобиль, двигавшийся в сторону краевого центра. В машине обнаружены пять мешков с лососевой икрой-сырцом. Общий вес продукции составил 99,2 кг. Документов на право добычи и транспортировки водитель предоставить не смог", - говорится в сообщении.

Транспортное средство и нарушитель доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Икра передана на ответственное хранение. Ущерб от незаконного промысла превысил 2,7 млн рублей.

Ассоциация "Река Большая" была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом в бассейнах рек Большая и Опала, находившихся под самым сильным на полуострове браконьерским прессингом. Ежегодно здесь выставляются посты, совместно с уполномоченными силовыми органами работают мобильные группы общественных инспекторов. За пять лет удалось добиться существенного увеличения пропуска лососей на нерест и стабилизации ситуации на реках.