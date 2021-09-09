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В Австралии из-за взрыва газа в жилом доме пострадали два человека

Их госпитализировали, один из пострадавших в критическом состоянии

СИДНЕЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали после взрыва бытового газа в ночь на четверг в жилом доме в австралийском городе Маджи, расположенном в 250 км к северо-западу от Сиднея. Об этом сообщил телеканал 9News.

Пострадавшие госпитализированы. Один из них, 45-летний мужчина, получил серьезные ожоги и находится в критическом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому, подключили к аппаратам жизнеобеспечения, после чего вертолетом доставили в больницу в Сидней.

Полиция проводит расследование произошедшего.

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