NYT: тропический шторм "Минди" достиг побережья США

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Минди", образовавшийся в Атлантическом океане, обрушился в среду на побережье штата Флорида. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, первый удар стихии на себя принял остров Сент-Винсент в 100 км от города Таллахасси. По прогнозам метерологов, "Минди" с порывами ветра до 24 м/с затронет север Флориды, а также штаты Джорджия и Южная Каролина и в четверг вновь уйдет в сторону океана.

В некоторых районах за ночь может выпасть до 15 см осадков, также возможен град. Отмечается, что за текущий год это уже 13-й шторм, который достиг Восточного побережья США.

Наибольшие разрушения в 2021 году Соединенным Штатам нанес ураган "Ида", который обрушился на штат Луизиана в конце августа, и оставил там света более 1 млн человек. Отголоски "Иды" привели к проливным дождям и наводнениям в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. По подсчетам СМИ, общее число жертв стихии на северо-востоке превысило 40 человек. Большинство погибших проживали в подвальных этажах зданий, которые затопила вода.