Все лесные пожары на территории Иркутской области ликвидировали

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Все лесные пожары в Иркутской области, в том числе на севере региона в Катангском районе, где в последнее время фиксировалась большая площадь пожаров, ликвидированы. Несмотря на это, уменьшать силы лесопожарных групп не планируется, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"В Катангском районе ликвидированы три ранее зарегистрированных и локализованных лесных пожара. Их общая площадь составляла 6 119 га. В тушении этих очагов в среду было задействовано 102 человека - 40 пожарных-десантников, 62 работника лесопожарных станций и арендаторов лесных участков - и две единицы наземной техники. Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин отметил, что несмотря на ликвидацию всех лесных пожаров на территории региона, группировку сил и средств лесопожарных формирований уменьшать не планируется. В северных районах области до 15 сентября действует особый противопожарный режим. "Мы должны быть готовы к любой ситуации. Уже сегодня происходит перегруппировка сил в те районы, которые наиболее пожароопасны. Сейчас в полной боевой готовности находятся 260 пожарных-десантников и более 1 300 бойцов лесопожарных станций", - отметил министр, чьи слова приводит пресс-служба.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров. Это на 330 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году. Около 62% всех пожаров было ликвидировано в течение первых и вторых суток после обнаружения.