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Число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США возросло до 82

Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 82 человека погибли на северо-востоке США из-за последствий урагана "Ида". Об этом сообщила в среду телекомпания CBS со ссылкой на местные власти.

Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где насчитываются десятки жертв. Погибшие есть также в штатах Пенсильвания и Луизиана, где многие жители неделю спустя после того, как на них обрушился ураган, остаются без электричества. Ранее сообщалось о более чем 40 погибших на северо-востоке США. Большинство жертв проживали в подвальных этажах зданий, которые затопила вода.

Ураган значительно ослаб после обрушения на штат Луизиана 29 августа, однако принес с собой проливные дожди и грозы.

За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. На телефоны местных жителей поступили уведомления о возможных подтоплениях и торнадо. Основной удар пришелся на районы Бруклин и Квинс, местные жители в социальных сетях сообщали о затоплениях улиц, домов, станций метрополитена. Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходящего в мегаполисе Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

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