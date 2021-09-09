На Филиппинах ущерб от тайфуна "Джолина" составил $3,8 млн

БАНГКОК, 9 сентября. /ТАСС/. Ущерб от тайфуна "Джолина" на Филиппинах, по предварительным данным, составил более 193 млн песо ($3,8 млн). Об этом в четверг сообщил Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

По информации телеканала CNN Philippines, стихия нанесла сельскому хозяйству ущерб на сумму 179,57 млн песо ($3,5 млн) в регионе Восточные Висайи, 436,6 тыс. песо ($8,7 тыс.) - в регионе Западные Висайи и 13,8 млн песо ($275,7 тыс.) - в Бикольском регионе. Кроме того, в регионе Илокос произошло наводнение, в результате которого повреждено более 3 тыс. домов, из них 158 разрушены полностью.

Согласно информации полиции, погибли девять человек. Среди них восемь рыбаков, поиски еще девяти продолжаются, отмечает издание Inquirer. О пропаже без вести 18 рыбаков во вторник сообщила береговая охрана республики.

Между тем в провинциях Самар, Билиран и Масбате пропали еще 19 человек, пять из них уже спасены. Власти сообщили, что тайфун затронул около 12,2 тыс. человек в регионах, где он прошел.

С понедельника по среду "Джолина" совершил девять выходов на сушу, из них пять в регионе Восточные Висайи. Тайфун, ставший теперь тропическим штормом, в последний раз был замечен в провинции Самбалес. До пятницы в Самбалесе, Батане и провинции Пангасинан ожидаются проливные дожди. Предполагается, что стихия покинет филиппинскую зону ответственности в четверг днем или вечером.