Прокуратура начала проверку информации о разливе мазута на западе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку информации о разливе мазута в городе Ачинске Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"В связи с распространением в социальных сетях информации о разливе мазута на ТЭЦ, расположенной на территории "Ачинского глиноземного комбината", прокуратурой края организована проверка. С целью проверки информации и установления всех обстоятельств на место выехал и. о. ачинского городского прокурора", - сообщили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что разлив носит локальный характер, угрозы загрязнения реки и почвы нет.

ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината (АГК) введена в эксплуатацию в 1967 году. АГК - крупнейший производитель глинозема в России, принадлежит компании "Русал".