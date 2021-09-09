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Прокуратура начала проверку информации о разливе мазута на западе Красноярского края

Источник в экстренных службах региона заявил, что угрозы загрязнения реки и почвы нет
Ачинский глиноземный комбинат Александр Колбасов/ТАСС
Описание
Ачинский глиноземный комбинат
© Александр Колбасов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку информации о разливе мазута в городе Ачинске Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"В связи с распространением в социальных сетях информации о разливе мазута на ТЭЦ, расположенной на территории "Ачинского глиноземного комбината", прокуратурой края организована проверка. С целью проверки информации и установления всех обстоятельств на место выехал и. о. ачинского городского прокурора", - сообщили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что разлив носит локальный характер, угрозы загрязнения реки и почвы нет.

ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината (АГК) введена в эксплуатацию в 1967 году. АГК - крупнейший производитель глинозема в России, принадлежит компании "Русал".

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