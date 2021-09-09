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Суд оставил без изменений приговор главе экстремистского движения "Меджлис" Чубарову

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Верховного суда Крыма, который заочно приговорил председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова к 6 годам колонии, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката осужденного Чубарова на приговор Верховного суда Республики Крым, которым Чубаров осужден <…>. [Суд постановил] приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения", - сказала судья Капорина.

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