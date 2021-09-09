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В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина

Один человек пострадал

ТАСС, 9 сентября. Неизвестный в четверг напал с ножом на сотрудников магазина на автозаправочной станции в Бристоле, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщила местная полиция.

"Мужчина с ножом находится в магазине при АЗС", - написали правоохранительные органы в Twitter. Отмечается, что один человек "покинул место происшествия и отправился в больницу с ранениями, не угрожающими жизни".

На место инцидента были направлены вооруженные сотрудники правоохранительных органов, а также полицейский переговорщик. Как впоследствии сообщила полиция, в связи с происшествием задержан мужчина, расследование продолжается.

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