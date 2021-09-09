СК предъявил обвинения бывшему начальнику колонии в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение бывшему начальнику исправительной колонии № 46 в Свердловской области за получение взяток на сумму более 800 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2021 года.

"Следственным отделом по городу Невьянску СК РФ по Свердловской области 47-летнему бывшему начальнику исправительной колонии №46 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе") и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-начальник ИК-46 с сентября 2019 года по февраль 2021-го получал взятки от нескольких осужденных колонии на сумму более 800 тыс. рублей. За эти незаконные вознаграждения обвиняемый оказывал осужденным определенное покровительство, в частности не лишал их рабочих мест, на которых заключенные трудились в момент отбытия наказания. Также была договоренность о том, чтобы бывший руководитель колонии не мог негативно повлиять на условно-досрочное освобождение заключенных.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России и представителями службы собственной безопасности ГУ ФСИН России по Свердловской области. Следователи СК РФ по уголовному делу выполняют необходимые процессуальные мероприятия, направленные на завершение расследования.