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Мужчина, напавший на филиал Банка Грузии, освободил всех заложников

Губернатор края Кахети Ираклий Шиошвили сообщил, что со злоумышленником ведут переговоры

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, который в четверг днем ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели (край Кахети), освободил всех заложников. Об этом журналистам сообщил губернатор края Ираклий Шиошвили.

"У него [злоумышленника] уже нет заложников. На данный момент идут переговоры между ним и сотрудниками правоохранительных органов. Посмотрим, чем они закончатся. Сейчас он в банке один", - сказал Шиошвили.

Освобождение всех заложников также подтвердили и в МВД, однако силовое ведомство не называет, сколько человек удерживал злоумышленник в банке. По данным СМИ, там могли находиться от 12 до 15 человек.

Ситуация у здания банка спокойная. Периметр полностью оцеплен полицией. Там же находится отряд специального назначения и пожарно-спасательная служба. Сотрудники полиции продолжают вести переговоры с преступником.

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