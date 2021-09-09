Под Геленджиком загорелась лесная подстилка на площади 1 га

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Возгорание лесной подстилки произошло на территории Геленджикского лесничества в районе села Криница. Площадь составляет порядка 1 га, ведется тушение, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о загорании лесной подстилки на территории Геленджикского лесничества в районе с. Криница. Площадь пожара - около 1 га. Угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что тушение ведется силами 27 человек личного состава и десяти единиц техники.