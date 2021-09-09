В Москве задержали женщину, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину в Москве, которая выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево задержали женщину, бросившую своего новорожденного ребенка в мусоропровод в доме на Литовском бульваре. Ею оказалась 36-летняя мать новорожденной", - сказал собеседник агентства.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Новорожденная девочка, завернутая в полиэтиленовый пакет, была утром обнаружена в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Младенец госпитализирована в больницу.