На сервере Москвы девочка-подросток на электросамокате попала под колеса автомобиля

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Девочка-подросток, передвигаясь на электросамокате, попала под колеса автомобиля на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На Онежской улице у дома 15 в ДТП попала 15-летняя девочка, которая передвигалась на электросамокате по тротуару и при пересечении дворового выезда столкнулась с автомобилем "Опель Астра", водитель которого заезжал во дворовую территорию. По предварительным данным, у ребенка диагностировали перелом костей стопы. Водитель на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все причины случившегося.

"Уважаемые родители, воздержитесь от покупки детям электросамокатов. Передвижение детей на таких гаджетах в условиях интенсивного движения транспорта может привести к трагедии. В настоящее время все крупные прокатные кикшеринги столицы не предоставляют права проката лицам моложе 18 лет, это сделано не просто так, а ради безопасности наших детей", - предупредили в ГИБДД.