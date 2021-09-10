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Бывшего учителя физкультуры на Камчатке оштрафовали за призывы к расовой ненависти

Размер штрафа составил 20 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Житель села Мильково на Камчатке, требовавший в интернете убивать представителей одной из национальностей, заплатит штраф за призывы к экстремизму. Мужчина работал учителем физкультуры в сельской школе, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

Как установило следствие, в начале 2017 года учитель физкультуры разместил на личной странице "ВКонтакте" сообщение. Согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, текст содержит призыв, направленный на возбуждение расовой розни и уничтожение представителей другой национальности. Кроме того, на его странице выявлены нацистская свастика, а также аудиофайл и видеоролик, внесенные в федеральный список экстремистских материалов. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Он передал в дар Мильковской библиотеке четыре картины.

"Районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности в сети Интернет"). Однако расценил пожертвование как заглаживание причиненного преступлением вреда и постановил освободить его от уголовной ответственности. Сельчанину назначен судебный штраф в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

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РоссияКамчатский край
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