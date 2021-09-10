На базе ВВС США в Огайо ввели режим ЧС из-за сообщений о стрельбе

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. База ВВС США Райт-Паттерсон близ Дейтона (штат Огайо) переведена в режим чрезвычайной ситуации, все здания и ее территория закрыты из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба 88-го авиакрыла этой базы.

"Около 21:25 [04:25 мск] экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне "А" Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон. Службы безопасности проверяют здание. База находится в закрытом режиме", - говорится в сообщении авиакрыла в Facebook.

По данным телеканала WHIO, на территории базы по громкоговорителю повторяется сообщение "закрытый режим". Информации о возможных пострадавших и причине произошедшего пока не приводится.