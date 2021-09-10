В Приамурье лесозаготовители незаконно вырубили более 70 деревьев на 1 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Жители Амурской области незаконно вырубили 71 дерево породы лиственница и сосну, причинив ущерб лесничеству на сумму около 1 млн рублей. Мужчины задержаны, сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД России по региону.

"В Магдагачинском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Инструменты, а также техника, которые применялись в незаконной деятельности, изъяты", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что местный житель 1988 года рождения нанял в бригаду лесозаготовителей, которые не подозревали, что занимаются незаконной деятельностью. На месте происшествия были обнаружены спиленные деревья, трактор, бензопила, грузовой автомобиль.