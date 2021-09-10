В Красноярском крае ликвидировали загрязнение Енисея нефтепродуктами

ТАСС, 10 сентября. Масляное пятно, которое было обнаружено на реке Енисей в районе деревни Худоногово в 30 км от Красноярска, ликвидировано биоразлагаемыми сорбентами, загрязнение удалось предотвратить, говорится в сообщении пресс-службы прокуратура Красноярского края.

"Сотрудниками КГКУ "Спасатель" проведены мероприятия, в результате которых масляное пятно ликвидировано с использованием биоразлагаемого сорбента, что позволило предотвратить загрязнение реки Енисей", - говорится в сообщении.

Масляное пятно было обнаружено 9 сентября. При осмотре территории было установлено, что масляное пятно растянулось в длину на 200 м, а в ширину местами достигло четырех метров. В тот же день специалисты провели обработку места скопления нефтепродуктов сорбентом на общей площади 300 кв. м. На данный момент источник загрязнения пока не выявлен.

Прокуратура края, а также специалисты Енисейского межрегионального управления Росприродназора, правоохранительных органов края и органа местного самоуправления начали проверку.