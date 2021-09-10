СК возбудил дело против подростка, который издевался над бездомными в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Кировском районе Ленинградской области в отношении 16-летней девушки, которая издевалась надо бездомным мужчиной и выложила видео об этом в интернет, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"По результатам доследственной проверки в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

Установлено, что инцидент произошел в поселке Мга. Девушка с целью привлечь к себе внимание подожгла газовой зажигалкой бороду пожилому бездомному мужчине, снимая происходящее на камеру. После этого она выложила видео в интернет. В среду региональные СМИ сообщали о появлении такого видео в соцсетях, региональное управление СК РФ приступило к проверке данной информации.