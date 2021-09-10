В Кузбассе медведь напал на грибника в лесу

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Тело грибника, который два для назад ушел в лес в Мариинском районе Кемеровской области, обнаружено в лесном массиве. Предварительно установлено, что мужчина стал жертвой медведя, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Вчера поступило в экстренные службы сообщение, что мужчина 8 сентября ушел в лесной массив за грибами в район поселка Пихтовка Мариинского района, в назначенное время не вернулся. Спасатели организовали поиски. Тело пострадавшего было найдено в лесу, предварительно установлено, что на него напал медведь", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, тело мужчины было передано правоохранительным органам для установления обстоятельств его смерти. В региональном управлении СК РФ данный факт подтвердили, добавив, что по факту нападения дикого животного на 50-летнего мужчину проводится доследственная проверка. Отмечается, что во время осмотра места происшествия полицейским пришлось применять табельное оружие, чтобы отпугнуть ходившего рядом медведя.