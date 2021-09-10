Пенсионерка перевела 7 млн рублей мошенникам в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Телефонные мошенники обманом вынудили живущую в Москве пенсионерку перевести им более 7 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проживающая в центре Москвы пенсионерка сообщила полиции, что телефонные мошенники заставили ее перевести более 7,2 млн рублей на их счет. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве", - рассказал собеседник агентства.

Сначала пенсионерке позвонил мужчина, представившийся работником банка, и сказал, что с ее картой производятся подозрительные действия, деньги надо перевести на другой счет, чтобы их не украли. После этого женщине позвонили еще якобы из двух банков с аналогичными предупреждениями. Она сняла деньги с карт трех банков и перевела все мошенникам.