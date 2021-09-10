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В Москве неизвестный в маске похитил у мужчины рюкзак с 2,2 млн рублей

Неизвестный распылил в лицо мужчине газовый баллончик и скрылся с его рюкзаком

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Неизвестный в медицинской маске на востоке Москве распылил в лицо мужчине газовый баллончик и похитил рюкзак с более 2,2 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Вечером 9 сентября на 11-й Парковой улице, дом 34 (напротив подъезда № 3), неизвестный в медицинской маске, распылив содержимое газового баллончика в лицо мужчине, похитил рюкзак с принадлежащими ему 2,25 млн рублей, а затем скрылся", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).

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