В ДТП в Псковской области погиб один человек

ТАСС, 10 сентября. Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП в Локнянском районе Псковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В пятницу утром в Локнянском районе Псковской области произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2107 под управлением женщины совершал разворот, но не предоставил право приоритетного проезда автомобилю, двигавшемуся в прямом направлении по маршруту Подберезье - Локня, ВАЗ-2110 под управлением мужчины. В результате ДТП пострадали шесть человек", - сообщил собеседник агентства.

В полиции уточнили, что пяти пострадавшим оказывается медицинская помощь, они госпитализированы, один пассажир ВАЗ-2107 скончался. На месте работают сотрудники полиции. Уточняются обстоятельства случившегося, проводится проверка.