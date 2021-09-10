Директора санатория в Анапе подозревают в мошенничестве

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями возбудили на Кубани в отношении генерального директора санатория, он скрылся от органов предварительного следствия за пределами РФ. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"55-летний генеральный директор санатория подозревается в причинении многомиллионного ущерба акционерам организации. В отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Также проводится проверка в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам статьи 159 УК РФ, по факту необоснованной оплаты за поставку мяса в этот же санаторий", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, подозреваемый заключил договор со своей женой, являющейся индивидуальным предпринимателем, на размещение в ее гостинице отдыхающих, при этом в санатории имелись свободные места, он перевел на ее счет более 7,7 млн рублей. Касаемо инцидента с мясом, цена на его поставку в санаторий была завышена вдвое, поставщику была произведена оплата в размере, превышающем 4 млн рублей. В краевом главке полиции добавили, что фигурант скрылся от органов предварительного следствия за пределами России.