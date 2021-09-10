В Тамбовской области пьяный водитель сбил двух школьниц

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кирсановском районе Тамбовской области, где водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух школьниц 11 и 13 лет, одна из девочек скончалась. Об этом в пятницу сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Кирсановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, накануне вечером подозреваемый, будучи пьяным, сбил двух школьниц в поселке Садовый Кирсановского района Тамбовской области. От полученных трамв 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, а ее 13-летняя подруга была направлена в детскую областную больницу. В медицинское учреждение также доставлен 51-летний отец подозреваемого, который находился с ним в автомобиле в момент ДТП.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.