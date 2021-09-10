У сотрудников пищеблока нижегородской гимназии №13 выявили стафилококк и норовирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Лабораторные исследования выявили золотистый стафилококк и норовирус у сотрудников нижегородской гимназии № 13, ученики которой массово пожаловались на признаки отравления, после чего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее более 20 жалоб поступило на ухудшение здоровья учеников гимназии. Трое попали в больницу, на данный момент их выписали. Гимназия перешла на дистанционное обучение.

"При лабораторном обследовании материалов от больных учащихся в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены золотистый стафилококк и норовирус. У троих работников пищеблока гимназии установлено носительство золотистого стафилококка, также норовирус выявлен у одного сотрудника технического персонала школы", - сказано в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, условиями, способствовавшим распространению инфекции, послужили недостаточное количество сотрудников в пищеблоке, несоблюдение требований к обработке посуды, некачественное проведение текущей уборки в школе и в пищеблоке, несоблюдение правил хранения уборочного инвентаря, отсутствие горячей воды в туалетах школы и пищеблоке и отсутствие должного контроля за работой персонала.

Отмечается, что решение об открытии гимназии будет принято по результатам лабораторного контроля качества заключительной дезинфекции. По всем фактам нарушения санитарного законодательства примут меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

Роспотребнадзор готов оказать родителям консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей и принять участие в судебной защите.