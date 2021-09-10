В Калининградской области бык напал на фермера

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Фермер обнаружен погибшим на пастбище вблизи поселка Кошевое Гурьевского района Калининградской области. По предварительным данным, причиной смерти стало нападение быка, начата доследственная проверка, сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Личность погибшего установлена. Им оказался 62-летний фермер, занимающийся разведением крупного рогатого скота. В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружены рваные раны в области бедра и другие повреждения. По предварительным данным, на мужчину напал бык, содержащийся в крестьянско-фермерском хозяйстве", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведомство сообщило, что животное, предположительно напавшее на мужчину, не отловлено. Жителей призвали соблюдать осторожность.