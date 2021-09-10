На Кипре задержали мужчину, разыскиваемого властями России за мошенничество

НИКОСИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр задержали в международном аэропорту города Пафос мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество. Об этом в пятницу сообщила полиция островного государства.

"Вчера вечером (9 сентября - прим. ТАСС) незадолго до 21:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) вылетевший из другой страны 59-летний мужчина прибыл в аэропорт Пафоса, где сотрудники полиции обнаружили, что он разыскивается российскими властями. Впоследствии власти республики выписали ордер на его временный арест, на основании которого он был взят под стражу сотрудниками Отдела по расследованию преступлений провинции Пафос", - говорится в сообщении.

В полиции также проинформировали, что в пятницу задержанный, имя и гражданство которого не указываются, "будет доставлен в окружной суд Пафоса для начала процесса экстрадиции в Россию".

Как утверждается в сообщении, власти РФ объявили мужчину в международный розыск через Интерпол еще в ноябре 2012 года. Он обвиняется в том, что в период с января 1997 года по июнь 2010 года мошенническим путем перевел на банковский счет зарегистрированной им компании в общей сложности 57 630 000 рублей со счета другого предприятия. Данное преступление было совершено на территории России.