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Четыре населенных пункта на восточном берегу Крыма остались без воды из-за аварии

Авария произошла на Фронтовском водоводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Поселок Орджоникидзе, села Южное, Подгорное и Насыпное под Феодосией остались без воды из-за аварии на Фронтовском водоводе, сообщает на странице "ВКонтакте" предприятие "Вода Крыма".

"В связи с аварией на Фронтовском водоводе ограничено водоснабжение поселка Орджоникидзе, сел Южное, Подгорное, Насыпное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что силами феодосийского филиала организован подвоз питьевой воды, водовозки курсируют по населенным пунктам. Также ограничено водоснабжение поселка Коктебель из-за работ по замене участка водовода.

Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил журналистам, что водоснабжение города не ограничено, но есть угроза введения жесткого графика подачи воды в случае продолжительных восстановительных работ. По его данным, устранить аварию планируется к вечеру.

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