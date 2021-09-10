Дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передали в центральный аппарат МВД

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации - начальник следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство следственного департамента МВД России. Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших", - сказала она.

"Зарегистрировано уже 3 300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан РФ, - жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", - добавила Волк.

Ранее сообщалось, что одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля. В настоящее время он находится в СИЗО. В начале сентября суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова до 28 сентября, а также двух новых фигуранток дела финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков. Еще трех сооснователей Finiko: Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича суд арестован заочно.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в финансовую организацию "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета, а аккаунты пользователей оказались недоступны, люди начали обращаться в заявлениями в полицию.