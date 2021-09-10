В Адыгее вынесли приговор сбывавшим героин членам ОПГ

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Члены организованной преступной группы, причастные к организации межрегионального канала поставок в Адыгею героина для его последующего сбыта, приговорены Майкопским городским судом к колонии строгого режима на сроки от семи до десяти лет, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по республике.

"Приговором Майкопского городского суда фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима на сроки от семи до десяти лет", - говорится в сообщении ведомства.

Деятельность организованной группы пресекли сотрудники управления ФСБ по Адыгее совместно с коллегами из республиканского МВД. Следственным управлением МВД по Адыгее с мая по август 2019 года было возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Уголовные дела были объединены в одно производство.