Школьница выжила после падения с седьмого этажа недостроенного дома в Подмосковье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Четырнадцатилетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа недостроенного дома в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, 9 сентября 14-летняя девочка, находясь на объекте незавершенного строительства, упала с высоты седьмого этажа. С полученными травмами она госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщили в надзорном ведомстве.

Раменская городская прокуратура проводит проверку по данному факту, в ходе которой будет дана оценка обеспечению режима на объекте, а также соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.