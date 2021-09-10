В Челябинской области в результате взрыва газовоздушной смеси погиб человек

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Магнитогорске (Челябинская область), в результате погибла женщина. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Магнитогорска, подозреваемого по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") УК РФ", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 10 сентября подозреваемый снял со своего автомобиля газовое оборудование для прохождения технического осмотра автомобиля, оборудование он оставил в своей комнате, расположенной в коммунальной квартире дома. Затем взорвалась газовоздушная смесь, в результате начавшегося пожара погибла 59-летняя женщина.

В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.