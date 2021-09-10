В Хорватии по подозрению в коррупции задержали главу одного из регионов страны и депутата

ЗАГРЕБ, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Хорватии задержали в пятницу по подозрению в коррупции главу Меджимурской жупании (административно-территориальная единица страны) Матию Посавца и бывшего мэра административного центра этой жупании, города Чаковца, депутата парламента Степана Ковача. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.

По данным агентства, несмотря на то что задержания производилось практически одновременно, фигуранты не связаны между собой по части правонарушений.

С учетом того, что Ковач имеет депутатский иммунитет, провести его допрос не представляется возможным до момента лишения его неприкосновенности. В свою очередь с главой Меджимурья уже проводятся необходимые следственные действия.

Наряду с главой региона в ближайшие дни на допрос в следственные органы страны будет вызван ряд его подчиненных, а также сотрудники некоторых других региональных ведомств, включая правоохранительные структуры.