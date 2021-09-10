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В Петербурге локализовали пожар в ангаре

Площадь пожара достигла 200 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Пожар площадью 200 кв. м в ангаре в Красносельском районе Петербурга локализовали, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"10 сентября в 16:52 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Кингисеппское шоссе, дом 55. В ангаре площадью 1 тыс. кв. м горит обстановка на площади 200 кв. м. В 17:58 мск пожар локализован, в 18:26 мск ранг пожара понижен до №1", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для ликвидации пожара МЧС привлекло десять единиц техники и 45 человек личного состава.

Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

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