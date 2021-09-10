В Адыгее за покушение на хищение у Сбербанка 1,5 млн рублей задержали три человека

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея во взаимодействии с коллегами МВД России по республике задержали в Адыгее троих мужчин, подозреваемых в покушении на хищение у Сбербанка 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по республике.

"Задержаны трое мужчин за попытку хищения 1,5 млн рублей Адыгейского отделения ПАО "Сбербанк". Подозреваемые пытались получить жилищный кредит, предоставив в банк заведомо ложные и недостоверные сведения. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК России ("Покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам"). Все трое являются безработными, добавили в пресс-службе ведомства.