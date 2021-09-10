На юге Италии два человека погибли из-за торнадо

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, девять получили травмы в результате торнадо, обрушившегося вечером в пятницу на южный остров Пантеллерия (область Сицилия). Об этом сообщила газета la Repubblica со ссылкой на мэра Винченцо Кампо.

"Безусловно, это был смерч, затронувший дома, а также различные транспортные средства, - приводит его слова издание. - Мы все еще оцениваем то, что произошло".

По словам главы автономной области Сицилия Нелло Музумечи, смерч привел к большому ущербу. Повреждены как минимум 10 автомобилей, отмечает газета. Как сообщили в Twitter спасательные службы, на Пантеллерии повалены деревья, повреждены крыши жилых домов. Департамент гражданской защиты Италии объявил в субботу красный уровень погодной опасности из-за гроз в южной Калабрии, в некоторых районах Базиликаты, Сицилии и Апулии будет действовать оранжевое предупреждение.