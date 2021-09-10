{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На юге Италии два человека погибли из-за торнадо

По данным газеты la Repubblica, еще девять человек получили травмы

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, девять получили травмы в результате торнадо, обрушившегося вечером в пятницу на южный остров Пантеллерия (область Сицилия). Об этом сообщила газета la Repubblica со ссылкой на мэра Винченцо Кампо.

"Безусловно, это был смерч, затронувший дома, а также различные транспортные средства, - приводит его слова издание. - Мы все еще оцениваем то, что произошло".

По словам главы автономной области Сицилия Нелло Музумечи, смерч привел к большому ущербу. Повреждены как минимум 10 автомобилей, отмечает газета. Как сообщили в Twitter спасательные службы, на Пантеллерии повалены деревья, повреждены крыши жилых домов. Департамент гражданской защиты Италии объявил в субботу красный уровень погодной опасности из-за гроз в южной Калабрии, в некоторых районах Базиликаты, Сицилии и Апулии будет действовать оранжевое предупреждение.

Теги
Италия
Жителям Симферополя рекомендовали перекрыть газ в домах из-за аварии
Во время ремонтных работ водопровода экскаватор повредил газовую трубу
Читать полностью