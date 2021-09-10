В Уфе загорелся автосервис

ТАСС, 10 сентября. Пожар охватил два здания, включая автосервис, в Уфе на улице Новоженова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение в здании автосервиса", - сказали в ведомстве.

Возгорание быстро перекинулось с автосервиса на соседнее четырехэтажное здание и полностью охватило его кровлю. Общая площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Огонь удалось локализовать.

Пострадавших в результате ЧП нет.

В тушении, по данным ГУ МЧС, участвуют более 60 человек, используется 18 единиц техники. Причина пожара устанавливается.