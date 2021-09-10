В деле о нападении на машину ФСБ в ходе акции 23 января в Москве появился новый обвиняемый

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение новому фигуранту дела о нападении на машину ФСБ в ходе несанкционированной акции протеста на Цветном бульваре 23 января в Москве. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Михаил Бирюков.

"Обвинение предъявлено молодому человеку по имени Серафим Кравчук. Ему вменяют в вину статью о повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК). Речь идет о нападении на машину ФСБ на акции 23 января", - сообщил Бирюков.

По словам адвоката, Кравчук частично признал вину. Он подтвердил нанесение ударов по зеркалу и заднему бамперу. "В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде. На момент этого деяния ему еще не было 18 лет, я надеюсь, что с учетом всех этих обстоятельств ему не дадут реальный срок лишения свободы", - заключил защитник.

1 сентября Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам условно Борисова Г. Б., также участвовавшего в нападении на эту машину. По делу о повреждении машины проходят еще несколько человек, в том числе блогер Константин Лакеев.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у него был поврежден глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.