Жителям Симферополя рекомендовали перекрыть газ в домах из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти рекомендуют жителям Симферополя перекрыть газ в домах и квартирах из-за аварии на трубе на улице Гавена, сообщил журналистам в пятницу помощник главы Крыма Олег Крючков.

"По информации ЕДДС Симферополя, на ул. Гавена ведется замена водопроводных труб, экскаватор повредил газовую трубу. Жителям рекомендуют перекрыть газ в домах, квартирах", - сообщил Крючков.

По его словам, на месте работают специалисты аварийной службы "Крымгазсети". "Угрозы для жизни или иных осложнений ситуации не отмечают", - добавил Крючков.