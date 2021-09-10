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Жителям Симферополя рекомендовали перекрыть газ в домах из-за аварии

Во время ремонтных работ водопровода экскаватор повредил газовую трубу

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти рекомендуют жителям Симферополя перекрыть газ в домах и квартирах из-за аварии на трубе на улице Гавена, сообщил журналистам в пятницу помощник главы Крыма Олег Крючков.

"По информации ЕДДС Симферополя, на ул. Гавена ведется замена водопроводных труб, экскаватор повредил газовую трубу. Жителям рекомендуют перекрыть газ в домах, квартирах", - сообщил Крючков.

По его словам, на месте работают специалисты аварийной службы "Крымгазсети". "Угрозы для жизни или иных осложнений ситуации не отмечают", - добавил Крючков.

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