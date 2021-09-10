В отношении руководителей судебных приставов Северодвинска возбудили дело

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Представители руководства службы судебных приставов Северодвинска Архангельской области подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников из числа руководства отдела судебных приставов по городу Северодвинску УФССП России по Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые, желая реализовать для себя и заинтересованных лиц по заниженной стоимости часть имущества предприятия, у которого имелась задолженность, отразили не все изъятое у предприятия имущество. Кроме того, они занизили его рыночную стоимость, чем нарушили права граждан, являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.