Житель Адыгеи за сбыт и хранение фальшивых денег получил 4,5 года колонии строгого режима

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Майкопский городской суд приговорил жителя Адыгеи к 4,5 года колонии строгого режима за хранение и сбыт поддельных банковских купюр, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по республике.

"Житель хутора Гавердовский осужден по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). Приговором Майкопского городского суда он приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность мужчины на территории республики была связана с хранением и сбытом поддельных банковских билетов Центробанка России на сумму 100 тыс. рублей. Она была пресечена сотрудниками Управления ФСБ по Республике Адыгея совместно с коллегами из республиканского МВД.