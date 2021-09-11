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В Кот-д'Ивуаре пять человек погибли при крушении военного вертолета

Вертолет разбился на границе с Буркина-Фасо. Причина крушения на данный момент не установлена, ведется расследование

ТАСС, 11 сентября. Военный вертолет потерпел катастрофу в Кот-д'Ивуаре в ночь на пятницу, все пятеро человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Лассину Думбию.

"Боевой вертолет Ми-24 в ходе разведки на северной границе потерял связь с диспетчерским центром. Поисково-спасательные работы помогли обнаружить место крушения борта", - сказал Думбия.

Вертолет разбился на границе с Буркина-Фасо. Причина крушения на данный момент не установлена, ведется расследование.

Армия Кот-д'Ивуара мобилизована на севере страны, в том числе на границе с Буркина-Фасо, в связи с серией нападений, совершенных исламистами.

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Кот-д’Ивуар
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