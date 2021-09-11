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На Камчатке несколько микрорайонов обесточило из-за сбоя оборудования на ТЭЦ

Для решения ситуации вводится дополнительное оборудование

ТАСС, 11 сентября. Несколько микрорайонов в Петропавловском-Камчатском остались без электроэнергии из-за сбоя оборудования на ТЭЦ-2. Для устранения неполадок коммунальщики используют дополнительное оборудование, сообщила в субботу пресс-служба ПАО "Камчатскэнерго".

"В субботу в 09:00 (00:00 мск) из-за технологического сбоя оборудования на ТЭЦ-2 возник дефицит мощности в размере 60 МегаВатт. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского. На каскаде Толмачевских станций и на камчатских ТЭЦ вводится дополнительное оборудование для ликвидации дефицита мощности. Электроэнергия в Петропавловске-Камчатском будет постепенно восстанавливаться", - говорится в сообщении.

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