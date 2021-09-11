Байден распорядился оказать федеральную помощь Пенсильвании из-за урагана

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям штата Пенсильвания преодолении последствий урагана "Ида". Соответствующее заявление опубликовал в пятницу Белый дом.

Американский лидер объявил, что на территории штата "произошло крупное стихийное бедствие", и распорядился оказать дополнительное содействие местным властям в проведении восстановительных работ в ряде округов штата. "Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба, причиненного незастрахованному имуществу, и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - отметили в Белом доме.

Ранее глава государства распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям штатов Луизиана, Нью-Джерси и Нью-Йорк из-за последствий урагана.

По данным американских СМИ, по меньшей мере 82 человека погибли на северо-востоке США из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида". На прошлой неделе Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений в регионе. Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где насчитываются десятки жертв. Погибшие есть также в штатах Пенсильвания и Луизиана, где многие жители неделю после того, как на них обрушился ураган, остаются без электричества. Большинство жертв проживали в подвальных этажах зданий, которые затопила вода.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа, тогда более миллиона потребителей лишились электроснабжения. За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. На телефоны местных жителей поступили уведомления о возможных подтоплениях и торнадо. Основной удар пришелся на районы Бруклин и Квинс, местные жители в социальных сетях сообщали о затоплениях улиц, домов, станций метрополитена. Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходящего в мегаполисе Открытого чемпионата США по теннису (US Open).